除了新鮮美味的清燙牛肉湯，還請來主廚結合在地農特產與牛肉製作出新奇料理，等著民眾來嘗鮮。（台南市政府農業局提供／莊曜聰台南傳真）

台南清燙牛肉湯的美味，深受饕客歡迎。（台南市政府農業局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市是本產牛肉的主要產地，每年生產2.7萬頭居全台第三位，牛隻經由合格屠宰場處理後立刻直送店家，新鮮優質的溫體牛肉，加上「美食之都」台南店家精湛的料理手法，深受各地饕客歡迎，南市府舉辦的台南牛肉節活動已經邁入第16年，今年將於30日登場，25家業者現場獻藝，有500份牛肉湯免費品嘗，還有結合在地農產的創意牛肉料理，不吃可惜。

台南市農業局指出，本產溫體牛肉多半當天屠宰後就送達攤販或店家，鮮度與進口冷凍牛肉有別，清燙一下就能吃出鮮甜口感，店家從選肉、刀工處理、湯頭調配甚至沾醬都有獨門撇步，開店時間也依老闆性情不同，從早餐到消夜場都有，可說是24小時都能吃到的美味小吃。

南市府25日舉行「食在台南‧國產牛肉好實在」記者會，邀來參與活動的25家牛肉湯業者共同行銷，另外主辦單位還邀請台邦商旅主持鄭哲霖開發的8道創意料理，從前菜、湯品、主食到甜點都用上了本產牛肉，就像是牛肉套餐饗宴，相當特別。

市長黃偉哲表示，很高興能向市民朋友及到台南的觀光客推薦最優質的台南牛肉，牛肉節已經辦了16年，有歷史又有口碑，今年又與農特產結合，做出百搭不敗的牛肉料理，歡迎民眾一起來嘗鮮。

2019台南牛肉節活動30日在永康區探索公園廣場舉行，現場免費提供500份「牛骨湯」及「牛肉蔬果湯」供民眾品嘗，也有「關廟鳳梨牛肉乾小丹麥」及「東山香橘牛肉鬆鹹蛋糕」創意料理試吃，還有機會抽中牛肉湯抵用券、電視等好禮。

(中時 )