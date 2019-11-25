畫面曝光該生倒下後，不到十秒跑在後方的同學隨即上前關心並向老師呼救。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

彰化某高職傳出學生跑步猝死意外，引發網友熱議在社群軟體Dcard黑特板張貼文章表示，學校開學至今才短短兩月，就已經在校內死亡2名學生，校方讓患有心臟病的學生跑1600公尺，且學生倒下經過十分鐘才有同學發現，讓他覺得有夠扯，校方今天出面澄清，絕對不像網上傳的這樣，校方都有監視器絕對經得起考驗，如網友繼續散播不實指控不排除提告。

校長表示，當時體育課老師正在進行1600公尺測驗，測驗前老師依造規定詢問每位同學身體狀況，如有不適或痼疾就會讓學生在旁休息，該生測驗當天也無表示不適，且在1、2年級時都有通過跑步測驗，沒想到在第二圈就倒下，而事發當天校護正好在行政大樓張貼疫苗海報，接到通報後隨即騎乘腳踏車趕過去，網友這樣以訛傳訛不僅傷害到學校、老師，也會造成家長及同學的二度傷害。

校長澄清，絕非10分鐘才有人發現，當時操場上還有其他學生在上課，同班的同學約10秒鐘就發現並向老師呼救，老師檢查完狀況通知校護及119，校護趕到後進行急救，救護車也隨後趕到，絕對沒有延誤搶救的情形，但很遺憾的還是沒能救回，希望網友能停止散播謠言。

彰化縣消防局員林分隊長陳憲儀指出，當天接獲通報到場時，校護已經在現場進行CPR，隊員趕到接手後，邊進行CPR，並立即以AED實施電擊2次，救護車上電擊3次，緊急送往員林基督教醫院急救。

校長說，該生平時表現良好人緣極佳，還利用課餘時間到學務處擔任志工，因為患有心血管狹窄病史，註冊入學時就已登記為病弱生，因此老師都會特別注意該生，而最難過的莫過在場目睹經過的同班同學，事發當天也到該班級對同學進行生命教育，學生面對網路上針對性的文章，也跳出來替學校澄清，希望事件能夠早日落幕。

(中時 )