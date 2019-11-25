內埔林家古厝曾高掛2塊「忠勇成仁」、「忠誠愛國」匾額，是1947年行政院特頒來紀念抗日烈士林德慶、林炳榮，而72年後的今日，林家後代以嫁女兒的心情將雙匾捐贈潮州日式歷史建築文化園區。（謝佳潾攝）

內埔林家古厝曾高掛2塊「忠勇成仁」、「忠誠愛國」匾額，是1947年行政院特頒來紀念抗日烈士林德慶、林炳榮，而72年後的今日，林家後代以嫁女兒的心情將雙匾捐贈潮州日式歷史建築文化園區。（謝佳潾攝）

內埔林家古厝曾高掛2塊「忠勇成仁」、「忠誠愛國」匾額，是1947年行政院特頒來紀念抗日烈士林德慶、林炳榮，這一直是林家的驕傲，而72年後的今日，林家後代帶著嫁女兒的心情將雙匾捐贈潮州日式歷史建築文化園區，期盼延續這份珍貴的歷史與情感。

林家因先人林德慶是林少貓事件的抗日義勇軍、其子林炳榮也曾密謀革命復台工作，所以1947年獲行政院特頒這2塊匾額，他們一直視為珍寶高掛祖厝內，但72年後老屋面臨拆除，匾額去處成了問題，後代為此數度奔波，但都找不到相關單位願意保存。

然而，冥冥之中，一切似乎早已注定。林家後代林維國因對日式建築有興趣，某日去參觀了潮州日式歷史建築文化園區，但他沒想到會在展覽中看到曾祖父的事蹟介紹。他說：「我看到林德慶3個字時，除了驚喜外，還有股說不出的感動」。

當下，林維國想著，「不知道潮州鎮公所可不可行」？他說，他多次被其他單位拒絕，加上該園區看似以文創為主，若擺上舊匾額似乎很突兀，但他真的很想再試一次。就在他放膽再問一次後，結果令他喜出望外，公所不僅馬上答應，還承諾如園區不再經營，匾額會完整歸還。

「捐這2塊匾額，好像在嫁女兒！」林維國感動道，對外界來說，這匾額可能只是題字的木頭，但對林家人而言意義非凡，謝謝公所懂他們的心，讓他找到「好歸宿」。公所則也感謝林家無私的捐贈，完善園內歷史場域的建構。

(中時 )