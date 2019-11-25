上週五，中國大陸發射了一枚長征3B型火箭，任務是將一對(2枚)北斗衛星送入太空，發射任務順利，但是助推火箭砸落在農村民房上，房屋被砸毀又引發失火。大陸的受損嚴重，而且造成火災。

太空新聞(space news)報導，位在內陸西昌衛星發射中心於上週五晚間，將1枚長征3B火箭送上太空，火箭裡安裝著編號M21和M22的北斗通訊導航衛星，這是北斗衛星的第50、51枚。北斗平均軌道高度為21,800公里，屬高軌道衛星，該任務是中國在2019年進行的第28次北斗衛星發射，對大陸的網路系統有頗大的幫助。然而，這場發射任務卻造成地面的傷害，因為助推火箭摧毀了民房引發關注。

消息是從大陸的社交媒體傳出的，當地人利用手機拍攝房屋的損毀影像，看到農房遭到明顯破壞，屋內失火，還有助推器殘留推進劑產生的煙霧。

2018年，回落到小鎮附近的助推器。(圖/twitter)

迄今為止，還沒有官方媒體對此事件進行報導。影片和網路討論則指出，屋主在發射前有接到標準疏散通知，所以人員無事，但是沒料到家裡糟了殃。屋主不敢靠近，也不敢滅火，擔心出意外。長征3B火箭的第一節火箭與助推器，使用的是聯氨型燃料，毒性很強，也很不容易撲滅。

新浪微博的帖子吸引了600多條評論，許多人表達了對居民的關注，討論為什麼會發生此類事件，以及是否能得到賠償等猜測。

This is the aftermath downrange following a Chinese Long March 3B launch from Xichang early Saturday. And that yellow smoke is very toxic hypergolic propellant. Source: https://t.co/VEh5X8Ors0 pic.twitter.com/22IVIpyJOk — Andrew Jones (@AJ_FI) 2019年11月23日

類似的事故並不少見，因為西昌基地在內陸，而附近的人口又較密集，因此助推器的回落，都會造成或多或少的影響，比如掉到田地裡、掉到山林裡，還有一次落在高速公路旁邊，差十幾公尺就會落在車來車往的高速公路上。而這一次砸毀在民房是災情比較嚴重的。

中國航天科技集團公司（CASC）也意識到這個問題，他們打算改良火箭助推器，加裝網格式控制翼與噴氣裝置，使助推器在回落時，可以修正方向，選擇環境損壞較小的地方觸地。

網格式控制翼就是SpaceX公司的獵鷹9號火箭採用的控制翼，能夠有效的導引彈體方向，CASC 直接沿用，也就減少研發時程。此舉也被視為大陸邁向「可重覆使用火箭」研究的第一階段開發步驟。

據CASC 所說，網格翼已經在較小的長征 2C、長征4B上進行了測試，但還沒有在長征3B 上使用。

(中時電子報)