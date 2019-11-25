◎宋楚瑜宣布 若當選 未來遷都中台灣

親民黨總統候選人宋楚瑜今天宣布，為了台灣均衡的發展，他若當選，將遷都中台灣，經濟中心放在台北，更重要的是南部發展為休閒、長照與老人退休的好地方，未來的政府會是大聯合政府，會走向真正的內閣制。

◎花蓮立委之爭 傅崐萁民調領先眾人

花蓮立委之戰隨傅崐萁參選，局面成為「三腳督」，但根據《台灣指標民調》電訪13鄉鎮1073人後顯示，傅民調以34.6％支持率佔據龍頭，綠營蕭美琴斬獲26.7％民眾支持緊追在後，藍營黃啟嘉則以14.1％支持率在3人中敬陪末座。

◎爽！台大每學期將縮短3周

台大、台師大、台科大組成的台灣大學系統擬在明年2月全國大學校長會議提案，將1學期由18周改為15周以跟國外銜接，又可提高學生積極度。教育部初步回應3校可以逕自施行；3校則表示，大學一般很不喜歡被教育部管，「但是這件事情拜託教育部來管我們，這是整個制度的變化，會改變整個高教氛圍！」

◎與王立強曾合照？林飛帆回應

今天東北季風增強。氣象局指出，未來一周北臺灣整天偏涼，北部、東半部有局部短暫雨，周四、五(11/28、29)水氣增多，降雨擴大至北部平地。溫度方面，最冷時間落在周四、五，中部以北、東北部將下探至15、16度。氣象專家吳德榮說，周三、周四前後，菲律賓東方海面熱帶擾動發展機率很高，有機會生成今年第28號颱風「北冕」。

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