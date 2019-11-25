屏東立委第2選區陷入激戰，自學霸律師張怡與時代力量採政黨策略聯盟、以無黨籍投入選戰後，她的「打黑宣言」、「黃章魚策略」2大攻略，似乎正在瓦解傳統藍綠對決的局面，她不急著端出牛肉，而是以「水」點出政府政策問題，贏得不少中間選民認同。

「水好一切都好！」張怡指出，一個地方的水質若是乾淨，那就代表這個地方不髒不亂，但她發現，前瞻計畫8800億雖花2500億在建設水環境上，但細看項目卻都是工程而非水質改善，這本末倒置的政策，只是更凸顯背後的利益分贓。

她說，大學畢業生的起薪愈來愈低、景氣也沒好轉，但政府的工程經費卻沒減少過，這是值得思考的問題，大家真的需要這麼多「工程」？她強調，政府不是沒錢，但都在亂花，如果這大筆錢可以用在關懷弱勢等，不是更有意義？

此外，她對「公共工程生態檢核機制」也相當關注，她說，目前該機制沒有法律保障，她希望能立法讓它長牙齒，才能有效保護環境。張怡希望透過「水議題」來打黑，而她的吉祥物「黃章魚」恰好也是水中生物，她打趣地說，她的政策除繞著水打轉外，也期望透過太陽般的亮黃色，讓選民看到新希望。

張怡坦言，她長期關注恆春議題，出了恆春半島後也許沒人認識她，但沒試過怎知道不可能，她將帶著黃章魚走遍屏南22個鄉鎮，讓大家見到藍綠之外的顏色。去年恆春鎮長選舉中，張怡雖落敗但就新人參政來看，票數拿得並不差，尤其是年輕票群。

(中時 )