沈玉琳、巴鈺、許富凱與張文綺主持中天及17Media攜手合作的全新Live益智節目《金牌17Q》，25日出席節目記者會，這個主持組合相當新鮮，被問到各自擅長領域，沈玉琳手指自己跟巴鈺大笑，「應該問我們兩個就好。」張文綺在一旁抗議，「有些時候聰明的人反而會被題目困住，我們思考直接，說不定就是正確答案。」許富凱在一旁狂點頭。

沈玉琳手上節目滿滿，6個網路節目、1個大陸節目、2個台灣節目，目前還有一個新節目正在洽談中，他表示：「我這個人居安思危，做製作人時覺得環境不景氣轉跑道，電視主持時覺得網路未來不可限量，現在網路做得風風火火，又覺得應該兼顧電視。」他透露自己今年尾牙接好接滿，高達80幾場，加春酒破百場，至於是否因阿翔出軌「釋出」尾牙機會，他大笑，「去年浩翔沒出事，我的場子就比他們多，收費不一樣，他們兩個加起來比我多，我是薄利多銷。」

張文綺（左起）、沈玉琳、巴鈺與許富凱不怕沒默契。（中天提供）

謝忻近日上節目因徐小可猛提阿翔，被網友看出變臉，好姊妹張文綺被問到此事笑回：「她蠻開心的，錄影氣氛很好，城哥（曾國城）還講，事情過了就別提，她自己也玩老少配玩得很開心啊，應該沒事啦，她錄影後也放上跟小可的合照。」沈玉琳聞言補充，「綜藝咖在公開場合不會翻臉，基本上還在臉書放照片，應該是好好的。」

(中時 )