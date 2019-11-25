全球競爭越來越激烈，企業培育人才成熱門議題，隨著數位浪潮來襲，企業育才也從實體開課聘請講師，逐漸轉變成採用線上教育訓練課程。SmartM世紀智庫執行長許景泰觀察，近3年企業教育訓練的預算，已有18～25%投資在「企業線上課程」，預估線上課程學習市場2020至2025年，將會以8%～12%的幅度成長，成為企業人才培育新趨勢。主管培訓、自我提升、團隊帶領、銷售技巧則是企業教育訓練最愛的4大線上學習課程。

數位浪潮來襲，想要跨越技術專業，擁有這世代所需的技能，是企業和個人躍升的關鍵。近年來企業線上課程、數位學習，因沒有地點、時間、人數限制，隨時可學，成為教育訓練的新趨勢。許景泰說，台灣企業過去對「線上課程」較為保守，主要原因是市場上缺少專業優質的好內容，選擇性不多，又難以評估學習後的效益。但近3年，隨著線上影音平台興起，加上越來越多優質講師錄製線上課程，企業教育訓練的預算，已有18～25%投資在「企業線上課程」上，預估線上課程學習市場，2020年～2025年，將會以8%~12%的幅度成長。

企業知名財務顧問、大亞創投執行合夥人郝旭烈。(圖/大大學院)

許景泰指出，目前SmartM企業線上課程在不到二年內，已有52家知名企業客戶，其中「企業影音課程採購」佔58%、「企業影音課程客製」佔42%，客戶所處產業多元，包括：房產、企業、科技、保險、直銷等。主管培訓、自我提升、團隊帶領、銷售技巧是企業教育訓練最偏愛的線上學習課程。

兩岸百大企業講師陳慧如說，當初發覺相較於實體課程學員數有限，透過「企業線上課程」能一次幫助到更多學員。知名企業講師謝文憲認為，企業內訓實體課程講師成本高，線上課程則不受時間空間限制，可以將觀念性、基礎性、共通性的內容，讓同仁更具彈性的補足自己所需的職場能力，也節省企業教育訓練成本。企業知名財務顧問、大亞創投執行合夥人郝旭烈也認為，線上線下課程絕對不是互斥。線上課程能幫助企業員工運用短時間碎片化有效學習，提升線下課程討論的效益，達到教育訓練深度學習的互補作用。

兩岸百大企業指名名師陳慧如。(圖/大大學院)

(中時電子報)