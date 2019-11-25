割耳皮植鼻子 李進良遭訴獲判無罪 18:312019/11/25 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 已與胡瓜女兒小禎離婚的醫美整型醫師李進良為病人割耳皮植鼻子遭訴，法院判無罪免賠。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 近日與藝人小禎簽字離婚的整形醫師李進良，遭病患指控進行隆鼻手術，未經允許割耳朵皮膚移植至鼻部，導致鼻部嚴重變形，李遭求償336萬多元，台北地院審理後認為，病患的鼻部變形與李進良手術無關，判李免賠。 北院佐以醫審會的鑑定報告，認定從耳朵皮膚移植是醫界常見做法，李並沒有違反醫療常規，且病患的鼻部嚴重感染變形，和李進良沒有進行清創治療之間無因果關係，判李進良免賠。可上訴。 資料照片 (中時 ) #胡瓜 #李進良 #小禎 #醫美 #整型 #病患 #被控 #手術 #耳朵 #移植 #皮膚 #免賠 也許您會感興趣 推薦閱讀 陽岱鋼返台回應家變失和傳言 好友胡瓜幫他說話 07:042019/11/22 體育 愛紗轉戰Youtuber挑戰大素顏 狂言「考慮直播做醫美」 20:432019/11/21 娛樂 小禎封嘴護愛女「玻璃心」 父貼膠帶洗腦整形 13:082019/11/22 娛樂 女博士冷凍治療皮膚 黑色素沉澱害婚宴泡湯怒告醫師 15:012019/11/22 社會 省時省工又環保 茶改場發表育苗種植新利器 16:272019/11/22 生活 竹東鎮長羅吉祥3萬綁樁被控賄選 判3年10月 19:262019/11/22 社會 胡瓜揪宅男女神玩遊戲 地方媽媽先亂入 14:162019/11/24 娛樂 罕病患健康不能等 綠委籲SMA肌萎用藥盡速納健保共擬會 15:472019/11/24 生活 藝人鳳小岳被控脫產躲債 檢認無犯意予以不起訴 16:122019/11/24 社會 被控洗錢 Westpac緊急關閉國際轉帳平台 13:492019/11/25 國際 社會熱門新聞 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 捷運遇高加索正妹 南崁彭于晏求救 - 社會 林志玲剛新婚 香閨被偷拍官司繼續打 - 社會 只是比較早起 他爽買土豪航空便宜機票 歐洲來回竟1000有找 - 社會 疑涉王立強案 中國創新投資執行長向心夫婦遭約談 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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