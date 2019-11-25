近日與藝人小禎簽字離婚的整形醫師李進良，遭病患指控進行隆鼻手術，未經允許割耳朵皮膚移植至鼻部，導致鼻部嚴重變形，李遭求償336萬多元，台北地院審理後認為，病患的鼻部變形與李進良手術無關，判李免賠。

北院佐以醫審會的鑑定報告，認定從耳朵皮膚移植是醫界常見做法，李並沒有違反醫療常規，且病患的鼻部嚴重感染變形，和李進良沒有進行清創治療之間無因果關係，判李進良免賠。可上訴。

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(中時 )