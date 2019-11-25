▲台灣妮娜巧克力的「炭焙烏龍茶巧克力夏威夷果勇」勇奪世界銀牌獎。（楊樹煌攝）

▲台灣妮娜巧克力的「70％荔枝紅玉茶巧克力Bar」勇奪世界銀牌獎。（楊樹煌攝）

「世界巧克力大賽」ICA全球總決賽出爐，台灣妮娜巧克力又在國際賽事上嶄露頭角，此次以「鳳梨黃金葡萄乾巧克力」勇奪全球的金牌獎；另「炭焙烏龍茶巧克力夏威夷果」及「70％荔枝紅玉茶巧克力Bar」奪得銀牌獎殊榮。

ICA世界巧克力大賽始於2012年，評審來自世界各地的業界專家，賽事將全球劃分為美洲、亞太、比利時、法國、英國等10多個區域先行評選，各區域勝出的得獎者，才能晉升全球決賽，是業界公認規模最大、評比標準也最嚴謹的賽事。

來自台灣南投的Cona’s妮娜巧克力，今年9月在ICA亞太區比賽中以2金2銅的亮眼成績獲得ICA全球總決賽的入門票，並在全球總決賽中奪下1金2銀佳績，以4中3的超水準實力，再度將台灣巧克力推上國際舞台，令人刮目相看，也讓世界看見台灣巧克力的最強軟實力。

Cona’s妮娜巧克力今年以結合台灣茶與在地水果的「鳳梨黃金葡萄乾」及「炭焙烏龍茶巧克力夏威夷果」，以東南亞第1家之姿，獨得「牛奶巧克力水果與果醬」系列及「白巧克力堅果」系列兩個項目的金牌獎與銀牌獎，打敗歐美勁敵。

此外，Cona’s「70％荔枝紅玉茶巧克力Bar」也在ICA賽事中與最具代表性及競爭力的「黑巧克力磚」系列，勇奪銀牌獎的殊榮。

Cona’s妮娜巧克力以愛女兒為出發點，研發出活潑創意好吃好玩又有趣的巧克力，並與在地食材結合出讓人吃了開心、幸福的口感。

Cona’s自2018年底開始積極參與國際巧克力賽事，短短不到2年便在各項賽事中榮獲佳績，前後為台灣帶回了48面獎項。

Cona’s妮娜巧克力不僅要讓台灣巧克力品牌躍身國際，更是經濟部認證的優良觀光工廠，開放式的生產動線提供參觀，研發多項創意式巧克力商品，結合寓教於樂的型態讓更多人深入了解及認識，創辦人魏振宙表示，要邀各位一同深入感受：「用心做的巧克力最好吃。」

(中時 )