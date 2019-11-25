總統蔡英文提出「0-6歲國家一起養」政策，行政院政委林萬億25日解釋，目前政府每年為每名兒童負擔6萬5,000元，今年已經編列600億元，未來預算將逐年增加到1,000億元，屆時政府每年補助每位兒童約10萬元。

林萬億指出，延續前行政院長賴清德任內提出的「0-6歲全面照顧」政策，擴大為「0-6歲國家一起養」，包括蔡英文上周宣布的幼兒自己帶或送私托（幼），每人每月2,500元，提高到5,000元，4年內達成0-4歲育兒津貼向上延伸到0-6歲都可以領，第二名子女加發1,000元，生越多、補越多。

另外，托育公共化則將在未來4年內，將0-2歲公共化托嬰能量，從目前的7,145人，提高到1萬7,556人；2-6歲公共化幼兒園從目前20萬9,570人，提高到26萬9,000人，同時月費可以降低1,000元。

林萬億也表示托育準公共化措施，每人每月補助6,000元提高到7,000元，第二名子女就會多補助1,000元。

對於藍營質疑，林萬億指出，國民黨總統參選人韓國瑜提出的育兒政策，是從明年520後才開始起算，而且預算只有577億元，蔡政府則是要在4年內將經費從600億元提高到1,000億元。至於各縣市財力不足的問題，林萬億強調，明年元旦開始實施相關政策，地方政府臨時財政不足的部分，會由中央埋單，但長期而言仍由地方財政處理。

(工商 )