鹿港富有工藝、人文與寺廟古蹟，極具觀光潛力，近年彰化縣政府積極推展國際觀光；圖為龍山寺。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府積極擴展國際觀光，提升鹿港小鎮國際能見度，推動餐飲旅宿業的穆斯林清真認證，以推廣素食知名的掬翠拾煙蔬食創作料理成為全鎮第一家獲認證餐廳，下個月更是史無前例，將有千人香港團來訪，人氣紅不讓。

城市暨觀光發展處處長馬英傑表示，推動鹿港觀光，夏天有鹿港慶端陽、冬天則是四季紅，加上觀光工廠密集度高，不只吸引國內旅客，更適合向國際旅客推廣，縣府針對鹿港生態公園、老街區域，各投入 2400多萬元改善硬體設施，打造更完善的觀旅環境。

馬英傑說，縣長王惠美上任後積極推展鹿港的國際能見度，今年積極至星馬港日等地參與旅展，8月間香港旅行社媒體踩線團造訪、居間牽線，促成年底歌詩達郵輪來台旅遊順道遊鹿港，12月24日一早停靠台中港，將有25輛巴士接駁1000名香港遊客到小鎮一日遊。

副處長湯國榮指出，鹿港小鎮魅力無限，過去主要以國內旅遊為主，但對日本、大陸旅客亦極具吸引力；配合新南向政策，正積極開拓亞洲團客遊鹿港，包含泰國、菲律賓及印尼都陸續組團來玩。

縣府看見潛在商機，亦發現印尼團因宗教因素飲食住宿需更多配合，故陸續舉辦宣導說明會鼓勵業者申請認證，在官方授權的中國回教協會輔導下，彰化市Ummi印尼料理 、鹿港掬翠拾煙已獲認證，埔心魔菇部落生態休閒農場也已通過，將於近日獲頒證書。

(中時 )