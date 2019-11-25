國立中山大學校友、建設公司董事長黃烱輝宣布捐贈2億元，協助中山大學於仁武校區興建醫學教學大樓，創下中山大學創校以來單筆最大捐助金額。中山大學於25日舉辦「興建醫學教學大樓」捐贈備忘錄簽約儀式。校長鄭英耀期許中山大學未來能平衡南北醫療資源差距，培植國際醫學科學家。

黃烱輝為中山大學管理學院校友、EMBA第14屆校友，曾任高雄市中山大學校友會理事長，現任中華兩岸EMBA聯合會理事長、及高雄市不動產開發商業同業公會理事長。黃烱輝認為，醫療發展關係著城市體質，就像營建工法之於房子的結構，希望協助中山設立後醫系、縮短南北醫療資源差異。

校長鄭英耀指出，截至2016年底，高雄、屏東、澎湖、台東及偏鄉離島地區，不但沒有公立醫學系，每萬人五大科（內科、外科、兒科、婦產科及急診科）平均醫療人力明顯低於全國平均值。中山設立後醫系，將有助培育公費醫師人才，在資源最缺乏的地區補足公共醫療人力。同時結合理工、海洋研究的優勢，積極培育「國際醫學科學家」。

中山大學仁武校區日前已開放啟用，由建設公司捐贈的「醫學教學大樓」預定規劃興建1棟建築面積約500坪的醫學教學大樓，預計明年11月配合校慶開工。

中山大學向教育部申請新設醫學領域1系3所，確定通過增設「精準醫學研究所」與「生技醫藥研究所」。至於「臨床心理學研究所」與「學士後醫學系」，教育部同意先由醫學院評鑑委員會針對醫學人力、課程規劃等面向進行認證，再續行審議。

(中時 )