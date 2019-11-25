參山風管處副處長曹忠猷（左），與赤腳精靈窯烤麵包景觀餐廳執行長張德修。（赤腳精靈提供／廖志晃南投傳真）

出門旅遊人生地不熟，一問解千愁！交通部觀光局參山國家風景區管理處，在轄區設置「借問站」，提供免費WiFi、手機充電、單車族打氣等服務，並可索取納入周邊「食宿遊購行」等資訊的散步地圖摺頁，讓旅客深入體驗在地文化。

參山風管處副處長曹忠猷表示，八卦山風景區於今年新設立6處借問站，其中，赤腳精靈窯烤麵包景觀餐廳，位於南投縣南投市縣道139乙線上，具有地中海建築風格，窯烤麵包是一大特色，麵包帶有荔枝木材燒的香氣，餐廳頂樓陽台則是俯瞰彰化平原、觀賞鷹群凌空飛翔的展望平台。

百果山探索樂園位於彰化縣員林市，由一群熱愛恐龍的團隊打造，重現四、五年級生的兒童回憶；嚮樂李舍冰滴咖啡在彰化縣芬園鄉，環境有獨創的特色；清水岩生態展示中心位於彰化縣社頭鄉，收藏數百種珍奇昆蟲標本。

田尾世外桃源休閒農場在彰化縣田尾鄉，經營園藝苗木銷售與庭園造景，宛如小型生態植物花園；二水台灣獼猴生態教育館在彰化縣二水鄉，館內有視聽教室、生態擬真展示區、互動遊戲區。

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