羅浚濱／竹縣報導

新竹市建功國小吳姓體育老師，2018年在上五年級體育課時，連續辱罵2名楊姓、吳姓學生「沒教養」等語，新竹地檢書偵查後認吳師涉成年人故意對兒童犯公然侮辱罪嫌，依法起訴請新竹地院依刑訴法規定以簡易判決處刑。

檢方偵查2018年9月17日在建功國小體育館內，吳師見楊生與同學嬉鬧，以「上課不認 真，很散漫，乾脆不要來算了」等語責備楊生和其同學後，突又以「你們全家都沒教養，你才會這樣」等語辱罵楊生。

同年10月15日在建功國小教務處旁空地，吳師見同學拉筋完後躺在地上，竟以「需不需要我拿被子和枕頭給妳。那麼散漫又沒家教，你全家都跟妳一樣沒有教養是不是！」等語辱罵楊姓女生。

隔天10月16日也是在教務處旁空地，見吳姓男同學拉筋完後躺在地上，先以「你就像楊某某一樣沒家教，你們班男生最散漫、最沒家教的就是你！」再以「妳們班女生最懶惰、最沒家教的就是妳楊某某！」

3名學生提告，檢方根據被告人指述和校方調查報告及新竹市1教師專業審查委員會調查小組訪談紀錄影本等，認吳師犯刑法第309條第1項、少年福利與權益保障法之成年人故意對兒童犯公然侮辱罪嫌，3次犯行，犯意各別，行為互殊，請法院予分論併罰。

(中時 )