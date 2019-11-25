台中市驚傳假買賣真搶劫重大治安案件，一名50歲販售西藏天珠的張姓男子，中午時分被四名男子相約在北屯區一處茶館停車場看貨，未料三男疑似與張男有恩怨，當場搶奪珠寶，張某強力反抗反遭三人刀砍傷，還將他強拉他上車往霧峰山區，轄區第五分局獲報展開追緝，未料也和歹徒發生搏鬥，張姓業者經送醫仍不治。

台中發生強盜殺人，藝品店老闆交易天珠時遭洗劫殺傷不治。（讀者提供/吳家詮傳真）

台中發生強盜殺人藝品店老闆在外交易天珠時遭劫財喪命，警方迅速逮捕凶嫌。（讀者提供/吳家詮傳真）

經了解張姓男子販售西藏天珠為業，他與涉案兩名李姓男子、蔡男以及洪男疑宿有恩怨，25日約11點涉案的四男與張男相約在北屯區一家茶餅停車場交易，未料張男拿出天珠，4人就動手要搶劫，張男當時奮力反抗，卻遭其中一人以蝴蝶刀猛刺全身多處，並將他帶往霧峰山區。

警方獲報後，循線立即掌握車號，並在一個小時候於霧峰萊園路產業道路找到涉案的四名嫌犯，疑似發生搏鬥，當時張男已奄奄一息，警方一名郭姓偵查佐也在追緝中不慎遭割傷。

亞大醫院表示，張男下午1點多由救護車送到醫院急救，但因頭部傷勢嚴重，經急救40分鐘後仍宣告不治，另外兩名男性患者則稍晚在警方陪同下前來就醫，其中一名手指肌腱斷裂，轉往中國附醫治療，另一名頭部撕裂傷經包紮後，也由警方陪同離開，皆無生命危險。警方也帶回4名涉案者進行偵訊，至於張為何選擇到外面交易？是否因貨源不明或因假貨惹殺機？警方表示須進一步查明以釐清案情。

位在台中市北屯一家茶館，今天下午有客人相約交易天珠，張姓商人遭到喬裝買家的4名男子砍殺重傷洗劫，並押上車準備前往霧峰山區丟包，警方據報追緝3名嫌犯落網，被害人已傷重不治，全案台中市警第五分局偵辦中。

(中時電子報)