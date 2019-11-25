市議員賴佳微25日質詢時痛批，市府20多年來不作為，讓無數大坑遊客處於危險之中。大坑觀音亭當地山友絡繹不絕，平日就破千山友爬上山遊憩，假日更是近萬人。但整個建物都已經傾斜，支撐都出了問題。台中市政府建設局表示，將請專業技師公會協助鑑定，以利評估後續作為，另該建物已查報為違建，市府將在現場設置告示牌，提醒民眾注意並勿進入，維護民眾安全。

賴佳微接到民眾檢舉發現，這建物存在著先天不良與後天的不正，導致建物看起來日益危險。先天的不良在於88年後921大地震，當時台中市政府都計課提出報告，大坑觀音亭地處車龍埔地震斷層帶敏感區。在蓋這個觀音亭園區的時候，原先就已經違法改變地貌，破壞水土保持，促進地層滑動的現象。

賴佳微表示，這個平台可怕的是它隨著時間，地質滑動而逐漸傾斜。根據調查，目前平台前後已經將近80公分的落差，本來都是方正的，一年頃斜近3.5公分，顯示情況逐漸惡化。若再不作為，很有可能整個建物倒塌壓到地下室的人，甚至更嚴重的，整個平台滑落山谷，這有多少人命牽涉其中？

建設局長陳大田說，大坑觀音亭位於大坑風景特定區內的公園用地上，為多年前所興建，提供讓山友休息的空間，出發點出於善念。由於在國有土地上興建，市府有收取使用補償金，日前也前往聯合勘查結構安全，後續找專業技師公會協助鑑定，甚至提出預警措施，以維護公共安全。

建設局補充說明，針對觀音亭違建部分，市府除依《台中市市有不動產被占用處理原則》，持續收取使用補償金外，北屯區公所已完成違建查報，將由都市發展局依規定依序排拆。此外，於完成結構安全鑑定及確保安全無慮前，市府將先設置告示牌，公告該建物為違章建築，提醒民眾注意並勿進入。

(中時 )