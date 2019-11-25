台大中心診所將在不收掛號費、周日假期上午照常看診下，提供地區民眾更優質、專業的照顧。（李金生攝）

台大中心診所由均畢業於台大醫學院的吳美倫（左）、林信宏（右）醫師共同主持。（李金生攝）

設籍人口逾14萬人的金門又多了1家醫療診所，坐落於金城鎮重劃區內的台大中心診所今（25）日開幕，2位均畢業於台大醫學院的吳美倫、林信宏醫師將在不收掛號費、周日假期上午照常看診下，提供地區民眾更優質、專業的照顧。

台大中心診所共同主持醫師吳美倫、林信宏強調，該診所將在以病患為中心的醫療理念下，提供高品質、人性化的醫療，服務金門鄉親。在地區不少私人診所周六、日休假情況下，該診所在周日上午仍照常看診，將可讓患者多了1個選擇。

吳美倫醫師專長放射診斷，具有多年全身健康檢查、影像判讀經驗，包括核磁共振、電腦斷層、乳房攝影、及X光檢查判讀。林信宏醫師在台北市立聯合醫院婦幼院區服務多年，是經驗豐富的兒科專科醫師。他在台北馬偕醫院取得小兒胃腸專科醫師資格，也是台灣兒童急診專科醫師和家庭醫學科訓練合格醫師。

該診所現有設備有：全新全功能型高階彩色超音波、全新醫療級血壓計等多項醫療檢查設備，提供兒科、家醫科、影像醫學科、健檢及健康諮詢外，也提供兒童保健及慢性病診療服務，未來以朝向全方位的健康醫療服務為目標。

(中時 )