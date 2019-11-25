比利時教育部處長 Alard及國際署亞太處長Charkaoui，於25日造訪國立海洋科技博物館，不僅深入了解台灣海洋科普教育的推動外，基隆市政府教育處也同時派出與會人員，進行基隆市新住民子女教育和學生職業試探的方案，雙方針對教育相關議題展開交流與會談。（翻攝照片／吳康瑋基隆報導）

比利時教育部處長 Alard及國際署亞太處長Charkaoui，於25日造訪國立海洋科技博物館，不僅深入了解台灣海洋科普教育的推動外，基隆市政府教育處也同時派出與會人員，進行基隆市新住民子女教育和學生職業試探的方案，雙方針對教育相關議題展開交流與會談。（翻攝照片／吳康瑋基隆報導）

比利時教育部處長 Alard及國際署亞太處長Charkaoui，於25日造訪國立海洋科技博物館，不僅深入了解台灣海洋科普教育的推動外，基隆市政府教育處也同時派出與會人員，進行基隆市新住民子女教育和學生職業試探的方案，雙方針對教育相關議題展開交流與會談。（翻攝照片／吳康瑋基隆報導）

比利時教育部處長 Alard及國際署亞太處長Charkaoui，於25日造訪國立海洋科技博物館，不僅深入了解台灣海洋科普教育的推動外，基隆市政府教育處也同時派出與會人員，進行基隆市新住民子女教育和學生職業試探的方案，雙方針對教育相關議題展開交流與會談。（翻攝照片／吳康瑋基隆報導）

比利時教育部處長 Alard及國際署亞太處長Charkaoui，於25日造訪國立海洋科技博物館，不僅深入了解台灣海洋科普教育的推動外，基隆市政府教育處也同時派出與會人員，進行基隆市新住民子女教育和學生職業試探的方案，雙方針對教育相關議題展開交流與會談。

Alard及Charkaoui對於海科館館廳各展項和海洋科學教育推廣及方案設計，表達高度的肯定和稱許，並強調，台灣在新住民的融合和教育推動的努力，在國際間有目共睹，基隆市政府教育處更特別在今日的參訪行程中，分享基隆市在新住民子女教育及在協助學生進行職業試探所做的努力。

海科館長陳素芬指出，海科館的發展方向與目標為邁向國際化，期許各國的資源交流與共同學習，透過這次比利時教育專家的參訪與交流，也同時為雙邊教育的推動、交流與未來合作，展開發展多元的契機，讓孩子們學習更多知識，走出舒適圈、走出台灣。

基隆市教育處表示，在地新住民子女教育輔導策略，是以「成就每個孩子」為教育願景及基本精神，鼓勵學校積極規劃新住民子女教育及引導學校師生尊重多元文化內涵，以良好的親師互動與合作模式，營造溫馨和善尊重之學習氛圍與校園環境。而有關學生技職教育部份，教育處則指出，則隨著全球化、國際化與兩岸關係變化及臺灣內部整體人口與產業結構之改變，使得職場專業與分工愈加明顯。

(中時 )