台南市刑大拍攝反賄選影片，老刑警巧扮買票候選人，表情生動。（翻攝照片／莊曜聰傳真）

拍攝過程道具變裝做足，多機取景相當認真。（翻攝照片／莊曜聰傳真）

拍攝過程道具變裝做足，多機取景相當認真。（翻攝照片／莊曜聰傳真）

隨著選戰逼近，各類選舉廣告看得人眼花撩亂，選舉新聞也讓人心煩，拍宣導影片拍出心得的台南市刑大，除了日常查察賄選的工作外，也利用辦公空檔拍攝一段反賄選影片，大玩台客與諧音梗，台味十足，收尾時又搭配動畫「名偵探柯南」風格收尾，客串的「刑事伯」演技生動，讓網友直呼是被警察耽誤的鄉土演員。

這部長度2分33秒的「賄選買票不應該．檢舉賄選作伙來」的宣導短片與以往南市刑大推出的影片相同，以最少時間、最低成本完成，在不影響勤務、休假的情形下，以一個禮拜時間從劇本、拍攝、剪輯分工完成，但過程可不馬虎，每個場景至少都出動3台手機拍攝，變裝、道具都到位，劇情詼諧有趣，常看南市刑大宣導片的「粉絲」稱讚，「運鏡角度有專業水準」。

影片由老刑警演出候選人王大砲，以「選舉嘸師傅、用錢買就有」台詞貫串全場，四處「大撒幣」要找樁腳跟白手套，還明目張膽聚眾開買票教戰大會，沒想到已經被巧扮「柯南」的臥底一一蒐證，在向警方檢舉後，王大砲最後也法網難逃，只能落得悽慘下場，讓收看觀眾一目了然。

南市刑大大隊長林宏昇說，反賄選宣導不只要展現警方查賄決心，也著重在查賄的績效，並以實際成果告訴參選人及一般民眾都不要以身試法，設法阻絕金錢、暴力及假訊息等不法介入選舉，另外也鼓勵民眾勇於檢舉，淨化選風，若有不法情事，可撥打法務部專線0800-024099或南市刑大隊部(06)6322185通報，獎金最高1千5百萬元。

https：／／youtu.be／lfr7NaFJXuE

(中時 )