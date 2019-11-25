徐國勇於25日下午3點在民主進步黨基隆市黨部主委張錦煌及張秉鈞等多名民進黨市議員陪同下，前往基隆市老爺廟覺修宮參拜，結束後接受媒體聯訪時強調，「絕不會拆廟」。（吳康瑋攝）

網路頻傳在「國土計畫法」、「宗教團體法」通過後，將等同於將要將台灣各地的廟宇都拆掉。徐國勇於25日下午3點在民主進步黨基隆市黨部主委張錦煌及張秉鈞等多名民進黨市議員陪同下，前往基隆市老爺廟覺修宮參拜，結束後接受媒體聯訪時強調，「絕不會拆廟」，他說，基隆在地的公廟，在這片土地上庇護眾人這麼久，是地方的信仰中心，他打趣的說「誰敢亂拆阿」，不管是不是開玩笑，都絕不會拆廟。

徐國勇指出，台灣是一個民主自由的社會，因此信仰在台灣也是絕對自由的，任何一個人民都有信仰宗教的自由。他說，總統蔡英文對宗教的信仰自由也都是非常尊重，他舉例指出，像對岸5000多間廟拆到剩1間不到，並接著強調，在台灣都絕對不會發生這種事。他表示，自身非常尊重宗教的多元，也因為「宗教」是維護社會秩序的其中一個至關重要的要素，所以守護宗教、守護主權，都是刻不容緩的。

談及香港大選泛民主派大獲全勝，獲得85％的席次，徐國勇表示，這就是民主的可愛，他予以尊重，民主就是人民一票一票用意志表達對政府的不滿，或是對某些事的支持，所以民主自由在台灣極其可貴，這就是民主自由最好的表現，「我們樂觀其成，用選票把人民意志表達出來」。

(中時 )