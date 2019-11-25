氣象達人彭啟明祖父彭貴亮日前過世，享耆壽96歲，生前受到苗栗縣大湖鄉新開社區長照關懷據點的照顧，交代捐贈100萬元積蓄給社區長照之用。25日由二兒子彭水養代表捐贈，挹注新開社區照護資源。

新開社區長照C關懷據點自去年10月開辦，規畫烹飪班為長者提供健康餐飲，安排新開國小學生「祖孫共餐」，並派專車接送居住在山區的長者，每天平均照顧40至50位長者。

大湖鄉新開社區發展協會理事長徐源基表示，彭貴亮待人和氣，生前熱心社會公益，積極參與地方事務，眾人尊稱為「阿亮伯」，是新開村民所敬重的耆老，而阿亮伯有空定會到長照據點與大家同樂。

他在據點內學習唱山歌、做勞作安享晚年，深知據點經費拮据，他臥病在床期間，交代家人將他省吃儉用的積蓄100萬元，贈予新開社區照顧在地長者。彭貴亮二兒子彭水養感謝關懷據點對父親的照顧，向志工與長者們鞠躬致謝，25日代表捐贈100萬元，社區長者默哀一分鐘，感念阿亮伯遺愛社區。

(中時 )