潘建宏（左）與國中班導師林昭伶（右），他感謝生命中能遇見良師。（謝佳潾攝）

佳冬高農高三生潘建宏（中）在農經科主任林鈺澤（左二）的陪同下，拿全國技藝競賽獎狀回到母校新埤國中，除送給逝世的輔導老師尤美碧外，也送給很照顧他的班導師林昭伶（右三），他感謝生命中能遇見良師。（謝佳潾攝）

「我成功回來了，但她不在了。」佳冬高農高三生潘建宏在國中時為扛家計而耽誤學業引發自卑感，幸時任輔導老師尤美碧對他不離不棄，他感恩在心許諾要拿下全國技藝競賽大獎送給她，未料還沒比賽老師已病逝，不過他沒忘記約定，最終把獎帶回母校，而心中雖有遺憾，但更多的是感激。

潘建宏說，他曾是自我放棄的孩子，就讀新埤國中一年級時，因父母身體不好、家中經濟出現困難，他平均每周要請假1至2天幫忙務農，當時家計與課業兩頭燒，哪邊都顧不來，在自卑感作祟下，他開始沉默不語，裝傻逃避現實。

當他渾渾噩噩升上二年級後，尤美碧調到學校當輔導老師並看見了他。「為什麼要一直管我！」潘說，這是他對尤的第一印象，充滿排斥，但一周後他被收服了，因為她總是笑臉迎人，且她的笑令人安心。此後，2人感情好到像母子，彼此敬重與疼惜。

潘畢業時，尤叮嚀他「畢業後，一定要過得比現在好」，潘謹記在心，就讀農場經營科後一直思索未來的路，去年決定爭取學校名額參加今年全國技藝競賽，並告訴尤要拿到金手獎送給她，讓她知道他有聽話不再裝傻、現在的他很好。未料，還在選秀期間，尤因病去世。

潘在告別式痛哭，但告訴自己「不能失約」，最後他沒拿到金手獎，不過在南部職校一遍慘敗下，他獲農業類第9名，而在全校為他歡慶時，他的另一恩師科主任林鈺澤知道他的落寞；在林的陪同下，他拿獎狀回到母校，除了尤也送給很照顧他的班導師林昭伶，2人談起往事笑淚交織，他感謝生命中能遇見良師。

(中時 )