縣議員莊枝財昨日質詢時表示，花蓮家戶所得輸台東還稱5星，實在是言過其實。（王昱凱攝）

花蓮縣議會昨煙硝味濃厚，議員莊枝財質詢宛如撿到槍，拿出行政院主計處說法，指出家戶所得輸台東，砲轟縣府如何對得起「5星」美名？縣長徐榛蔚表示，絕無此事。上網點擊近3年資料，花蓮家戶所得全高於台東，瞬間打臉議員，也讓人質疑難道看錯資料？

徐榛蔚今年獲得「遠見雜誌施政滿意度5星」殊榮，縣民不滿度更只有8.8％，成為今年最低負評，讓5星花蓮美名不脛而走成佳話，但議員莊枝財卻不以為然，指出家戶所得輸台東還敢稱5星。

莊枝財表示，以東部宜花東三縣相互評比，家戶所得遜於宜蘭是情有可原，畢竟宜蘭鄰近北區、交通便利，但輸給台東就太不應該，如何承擔5星評價？拿出更生日報報導痛批房價高居不下，經濟無法發展，人民哪有幸福感可言。

徐榛蔚說，家戶所得絕無輸台東，且2016年時中央以地方統籌分配款施壓要求花蓮調升地價稅，因此波及房價。徐舉國父「交通是實業之母」名言，指出交通不便下，縣府巧婦難為無米之炊，也是自己立委任內極力爭取蘇花工程用意所在。

數據會說話！翻閱主計處近3年資料，花蓮比台東家戶所得收入總計比較分別為2016年948501萬元比797395萬元，2017年910089萬元比889108萬元，2018年937898萬元比884509萬元，全數勝於台東，狠狠打臉莊枝財所言，令人費解難道議員資料與網路資料是平行時空？

(中時 )