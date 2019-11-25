雲林縣議員蔡岳儒25日在北港鎮針對花生問題舉行記者會，表示目前雲林縣10大花生產地鄉鎮，只有4家農會願意協助收購花生，呼籲土庫、東勢、水林等6家農會，盡快投入第1線，與中央共同幫助農民度過難關。

蔡岳儒表示根據2018年雲林縣花生種植面積資料，雲林種植面積前10大的鄉鎮中，只有元長、虎尾、北港、崙背農會願意協助收購花生，其餘土庫、東勢、水林、麥寮、四湖、褒忠農會，皆沒有進場收購。

蔡岳儒說虎尾農會近年來推廣雲林花生有聲有色，協助解決農產品滯銷問題不遺餘力，配合政府推廣花生履歷加工驗證，收購花生價格高於市價，全力打造花生品牌，此次更協助農委會收購500公噸花生。

蔡岳儒指出，目前各鄉鎮已有合作社場以40元以上收購花生，他呼籲雲林各界以及各農會與政府齊心，協助農民、體貼農民、照顧農民，不要讓農民驚惶擔憂，營造好的產銷環境，共同開創農業新經濟。

另外，農委會已公告，除了農會外，農民也可以到土庫、褒忠、元長、水林公所登記，農糧署會安排收購單位到農民家中，還有莿桐合作農場、東石雜糧生產合作社、子茂生產合作社、雲林縣精緻農業生產合作社，都有配合收購花生。

(中時 )