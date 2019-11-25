自稱共諜的大陸男子王立強前〈23日〉向澳洲媒體爆料，曾以中國創新投資公司員工名義，來台從事情報工作並涉入九合一大選，引爆國內朝野震撼及國安單位緊張。藍綠陣營對王的身分各有解讀，大陸公安也罕見主動發布消息指王立強僅是一位詐欺通緝犯。
不過，親民黨總統參選人宋楚瑜競辦發言人于美人今（25）日表示，根據目前的資料來看，「他根本就是大陸版的黃琪。」
綜合媒體報導，于美人將王立強類比成假冒塔羅盤專家、騙倒陳水扁的黃琪。于美人指出，謊言的成分中，除了一兩句是真的之外，其餘都很瞎，這件事情如果發生在平時，不會衝擊這麼大，但因為快到選舉，會造成不小的效應。
詐騙陳水扁的黃琪，自稱塔羅牌占卜資歷10年，2008年9月14日，前總統陳水扁經友人介紹，密訪黃琪。陳水扁辦公室於2008年10月22日發新聞稿，證實有去過黃琪的工作室，但聲稱未占卜。2012年7月31日，台灣高等法院二審判處黃琪7年有期徒刑。
自稱共諜的大陸男子王立強，根據「中國裁判文書網」公開的福建省光澤縣人民法院決書，因詐騙罪被福建省光澤縣人民法院判處有期徒刑1年3個月，緩刑1年6個月。
(中時電子報)
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