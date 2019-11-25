▲江盛中從早期的測量儀器至最新的公分級GPS精密測量儀器都能熟稔使用，並熱心提攜後輩族人，分享自身測量技術。（南投林管處提供／楊樹煌南投傳真）

第14屆原曙獎頒獎典禮今15日在西湖渡假村舉行，南投林管處埔里工作站技術士江盛中，以專業的測量技術，重測租地時為原民維護公分級權益，並積極提攜後輩，獲原住民族委員會主任委員夷將.拔路兒頒給傑出成就獎，讓南投林管處所有同仁都同感與有榮焉。

江盛中是仁愛鄉紅香部落泰雅族原住民，目前是埔里工作站霧社分站長職務，負責巡護濁水溪事業區第36~38林班及仁愛鄉霧社段國有林業用地，達1,786.2公頃林地巡護及兼任霧社苗圃監工業務。

江盛中平日除巡護林班，也負責森林火災搶救、租地造林、造林監工、人工林蓄積取樣調查、天然母樹林調查、採種、永久樣區複查、深山巡護、查緝盜伐及會同森林警察或分局進行夜間埋伏等工作，曾於1年內側出120公頃的林班租地，相當於5座大安森林公園的面積。

江盛中對測量技術積極鑽研，從早期的測量儀器至最新的公分級GPS精密測量儀器都能熟稔使用，而且熱心提攜後輩族人及分享自身測量技術，讓埔里工作站成為南投林區管理處測量標竿，表現傑出，因而獲獎。

得獎的江盛中謙虛的表示，他從小在部落長大，對土地有深厚的感情，感謝仁愛高農森林科及南投林管處讓他有機會發揮所學，替大家服務。

(中時 )