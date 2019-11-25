前年代主播洪藜恩3年前與Selina前夫阿中曾發生喇舌緋聞，今25日代班主持Jet《命運好好玩》，被問到阿中認尹馨的新戀情，苦笑說：「沒注意國內新聞欸！」她強調都幾年前的事情了，私底下沒有與阿中往來，「沒什麼祝福的話，每個人都有自己的事情。」

尹馨現專注在網路主持國際新聞，手機推播都是彭博之類的訊息，每天的生活也被健身、高爾夫球填滿。至於身邊有沒有比阿中條件更好的對象？她表示一直都有不錯、有機會的朋友，但不急著設定目標，感覺對、談的來最重要。

(中時 )