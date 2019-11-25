阿中認愛尹馨 洪藜恩尷尬沒回祝福 18:222019/11/25 中時 張雅琪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前年代主播洪藜恩3年前與Selina前夫阿中曾發生喇舌緋聞，今25日代班主持Jet《命運好好玩》，被問到阿中認尹馨的新戀情，苦笑說：「沒注意國內新聞欸！」她強調都幾年前的事情了，私底下沒有與阿中往來，「沒什麼祝福的話，每個人都有自己的事情。」 尹馨現專注在網路主持國際新聞，手機推播都是彭博之類的訊息，每天的生活也被健身、高爾夫球填滿。至於身邊有沒有比阿中條件更好的對象？她表示一直都有不錯、有機會的朋友，但不急著設定目標，感覺對、談的來最重要。 (中時 ) #尹馨 #阿中 #洪藜恩 #喇舌主播 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 強碰金雞獎！金馬56收視出爐 最高點落在這 - 娛樂 生前悲慘經歷曝光 具荷拉超渣前男友引眾怒 - 娛樂 雪莉才走具荷拉跟著去 IU唱安可求救：險惡人間 - 娛樂 迪麗熱巴悲劇了？爆乳走完金雞紅毯 耳環少一隻 - 娛樂 胡歌霍建華袁弘劉詩詩金雞獎感人同框！網揪悲傷亮點 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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