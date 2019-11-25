上季富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男二級冠軍世新大學，108學年UBA賽季升上公開男一級，今天預賽首戰展現來勢洶洶的猛虎氣勢，57比44重挫上季國立體育大學，打響第一炮。

世新上季在公開男二級多場比賽都是以相當大差距獲勝，以冠軍之姿升上公開男一級，預賽首場比賽面對國立體大，前三節雙方比數咬得緊，世新以36比38、2分落後開始第4節，但靠著一波15比0、單節21比6瘋狂攻勢打垮國體信心，國體該節直到剩2分18秒，才由藍少甫罰球得到該節球隊第1分。

世新教練吳昆典表示，除了來自塞內加爾、已經有台灣護照的阿巴西，本季再添兩位來自奈及利亞的外籍生丹尼爾、沙巴斯丁，增加內線競爭本錢，今年賽季外也透過觀護盃、和SBL球隊的交流賽，以及菲律賓移地訓練磨練，球員心理素質提升，比較不會怯場，雖然多了兩個黑人好手，不過他倆才來台灣3個多月，生活、籃球觀念都還在磨合。

吳昆典補充：「丹尼爾身高208公分，比較高大、靈活、聰明，沙巴斯丁身高198公分雖然矮一點，但是體格強壯，兩人算是互補，也因為他們的加入，給我們四、五號位置球員帶來更多刺激，更習慣和208公分長人對抗。」

不只兩位外籍新生力軍讓世新大學如虎添翼，也在球隊名單內的譚傑龍，在加拿大英屬哥倫比亞大學學期結束後，預計第二階段預賽也有機會回來效力，展望這個球季，吳昆典說：「先一場一場打，為了增加球員默契和感情，這次預賽我們也集中住宿，希望可以在這球季留下好成績。」

(中時電子報)