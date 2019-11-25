冬天為柑橘類的產季，嘉義縣柑橘栽種面積共3000公頃，其中椪柑近1700公頃，縣長翁章梁25日至梅山鄉嘉祥果菜運銷合作社視察椪柑的出口情形並表示，今年氣候穩定，椪柑產量增加，由於國內市場有限，因此需依靠外銷才能使價格穩定，今年嘉縣椪柑品質特優，目前出口量已累積200公噸，預計年底前可達目標量500公噸。

翁章梁指出，以竹崎、梅山鄉一帶為主要椪柑產地，其果肉多汁，嘗起來微酸、甘甜，深受本地人喜愛，也是海外市場的熱門水果品項，農產品透過合作社分級包裝，再由貿易商行銷到全世界，未來縣府盼建立以外銷為導向的農特產供應鏈，並透過「嘉義優鮮」品牌，將在地優質農產品推展出去。

縣府農業處表示，加拿大、香港、新加坡、汶萊、菲律賓、馬來西亞、中東等地，皆是目前主要出口對象，這幾天預計外銷36公噸的椪柑到加拿大，期待年底前可達500公噸的外銷量，目前內銷市場椪柑收購價，果實周徑27公分的椪柑每台斤為25元、25公分為17元、23公分為12元。

盈全國際開發公司經理許郭翔表示，目前外銷到加拿大的收購價果實周徑23公分為每台斤15元，收購的價格比一般內銷優，此外，每個國家偏好的椪柑大小不同，像是菲律賓多進口果實周徑21公分的椪柑，加拿大市場偏好23公分，香港則為25公分。

農業處副處長李建霖指出，想攻占國際市場需要政策來輔導，除了控制行銷成本，還要降低出口的相關成本，才能達到目標市場占有率。

(中時 )