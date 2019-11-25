收割的鋤頭刀刃非常尖銳，一不小心可能會劃傷小腿。（張毓翎攝）

收割時，要盡量保留完整的莖部。（張毓翎攝）

布袋鎮收割空心菜種子的農民。（張毓翎攝）

朴子市收割空心菜種子的農民。（張毓翎攝）

嘉義縣布袋鎮與朴子市交接帶種植500公頃的空心菜田，農民以採收空心菜種子為主，產量居全台之冠，接近12月種子已成熟，農民需從空心菜基部用鋤頭砍掉後曝曬，但此作業耗勞力且潛藏職災風險高，他們期盼農政單位能協助研製機械，解決困擾；對此，台南區農業改良場表示，已研發新的收割機並預計年底前測試，以改善缺工等現況。

布袋、朴子一帶以採收空心菜種子為主的產業，已有超過60年的歷史，11月中旬以後，空心菜花漸漸減少，種子開始成熟後，農民以2人為一組，一人用鋤頭砍掉空心菜基部，另一人將其堆集起來，由於空心菜莖部容易蔓延伸長，因此農民需耗費大量勞力才能完成作業。

鄒姓農友表示，以1甲地的空心菜田而言，需要10位有經驗的農民才能在1天內完成收割作業，此外，鋤頭的刀刃非常尖銳，一不小心可能會劃傷小腿，上周還有一位70多歲的婦人收割空心菜時，突然身體不適，緊急送往嘉義長庚醫院，發現有中風情形。

不少農友也感嘆，這行十分辛苦、意外風險也很高，例如曝曬後採收種子的脫粒機，稍不留神整個手臂會被卷進去，有些剛入行的人會因此而打退堂鼓，這附近的主力農民，平均年齡超過60歲，在目前人力缺乏的情況下，期盼能有機械解決人力問題。

台南區農業改良場表示，目前已有研發新的收割機，可採割和集攏，待測試成果符合經濟效益後，將會到生產地試用。

(中時 )