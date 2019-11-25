苗栗市聯大路為聯合大學二坪山校區與八甲校區間的重要聯絡道，彎道多、坡度陡，致車禍頻傳。苗栗縣政府爭取經費改善，縣議員鄭碧玉25日力促盡快改善，以降低機車擦撞、追撞等問題，更讓學生能安全上下學。

縣府工務處長古明弘說明，聯大路符合公路設計規範但仍先天限制，新舊校區高低落差180公尺且原配置規畫汽機車同道，致事故頻傳。鄭碧玉表示，外地人不熟悉路況，加上未控制速度，年輕學子常於聯大路發生車禍，盼能盡快改善道路，避免汽機車爭道，確保用路人行車安全。

縣府積極爭取經費改善，並整合校方與苗栗縣警察局等相關單位意見，改善危險彎道並解決爭道問題。古明弘說明，預計規畫3.5公尺寬的汽車道，外側則有4公尺寬混合車道，適度縮減綠帶及人行道，將汽機車道隔開，保障機車有安全的騎乘空間，另，將修正連接台13線路段的連續彎道，降低危險性。工務處表示，工程總經費預估2億5000萬元，14日獲行政院函文核覆縣府免除地方配合款，預計明年過年後可拿到規畫初稿，接續辦理後續工作。

(中時 )