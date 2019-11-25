位在鹿港鎮市區的安平鎮賜福宮，已有200多年歷史，是鹿港在地特殊角頭宮廟，也是唯一尊祀文武尊王的廟宇，其中武安尊王神像和上頭的牌匾，都有歷史保存價值。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

鹿港安平鎮賜福宮地方角頭家廟，已有200多年歷史，雖未列為古蹟，去年經彰化縣文化局進行文物普查建檔，今年縣府與廟方合作，由管委會自籌近111萬元、向文化局申請60萬元補助，進行主建物結構屋頂梁柱修繕，預計明年中完工。

鹿港民俗文物館門前石廈街、安平巷、復興路一帶舊稱安平鎮，賜福宮主祀文安尊王與武安尊王2尊神像，分別指唐朝名將張巡和許遠，許氏移民將武安尊王神像跨海帶至鹿港，起初輪流供俸在爐主家中，1802年才募資建廟。

其後廟宇因年久失修於1890年發生祠宇倒塌，直至1896年又經祝融焚燬；直到1929年日據時期，才由許廷臣、許塗、許貓江許氏宗族等人發起募捐重建，當年由謙和公司所贈之「節重睢陽」匾保存至今。

文化局長張雀芬表示，安平鎮賜福宮歷史悠久，為鹿港地區特殊的角頭廟，神像、爐主都具傳統地方特色，此次修繕工項包含屋頂及屋脊整修、山牆整修及地坪整修等，盼改善廟內漏水及結構安全問題。

張雀芬說，宮廟建物本體雖不具文資身分，但正殿內「節重睢陽」凸顯匾額工藝裝飾之美，也體現鹿港文風之鼎盛；武安尊王神像則見證泉州工藝技藝，與鹿港粧佛工藝的歷史脈絡；去年初依文化資產保存法規定，指定兩項古物為本縣一般古物。此次補助修繕工程，除了維護信眾參拜無虞，也能讓廟中古物能保存完善。

(中時 )