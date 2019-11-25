陳姓、王姓攤販長期在北市捷運科技大樓站騎樓違規擺攤，分遭警方取 締高達600件、80餘件，積欠罰鍰93萬及10萬餘元，卻拒不繳清。法務部行政執行署台北分署，今日下午會同大安警分局員警，前往現場查封2攤商販售的髮飾、衣服、刮痧棒等物品，展現台北分署落實公權力決心。

台北分署因違規攤商長期占用騎樓、人行道等，影響市容整潔，警方雖屢次開單處罰，違規攤商仍拒不繳納，嚴重漠視公權力。台北分署繼上月24日查封統領商圈2名陳姓違規攤商販賣的物品，本月11日對信義百貨商圈的鎮辜姓攤商限制出境後，今天再次針對欠繳罰鍰的違規攤商，展現公權力。

台北分署2名行政執行官今天下午率領9名執行同仁，會同大安分局員警，至北市捷運科技大樓站騎樓，當場查封陳姓、王姓2位攤商販賣的髮飾、衣服、刮痧棒、牛角梳等物品合計9箱，及王姓攤商搬運貨品的機車1輛，告知儘速到分署辦理繳納事宜。

台北分署強調，2名攤商若仍拒繳罰鍰，分署將依法拍賣查封的物品，以清償國家債權。

(中時 )