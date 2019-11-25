保生堂黃金滷肉飯的滷肉由數種中藥材滷煮而成，再撒上食用金箔。（保生堂提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮保生堂中藥店濟世1甲子，也是北港武德宮財神廟發源地，結合漢方中藥材與咖啡、餐飲打造「財神漢方咖啡館」，今年入冬後主打冬令食補系列，包括黃金滷肉飯、黃金蟲草雞湯等，在傳統中加入創意推廣節氣食療。

半世紀前中醫師陳茂霖在北港鎮開設保生堂中藥店，武財神即靈蹟不斷，信眾由牆角1只香爐奉拜起，發展至今占地超過5000坪的北港武德宮，保生堂則融入現代元素，轉型為獨一無二的「漢方咖啡館」。

保生堂負責人林安樂表示，近年來滷肉飯大受歡迎，被國人譽為「國飯」，保生堂特別推出黃金滷肉飯，其滷肉由八角、肉桂、胡椒等數種中藥材滷煮而成，最後撒上食用金箔，來財神祖廟發源地吃1碗泛著金光的滷肉飯，品嘗美味又補充財氣。

保生堂今年主打節氣食療，選用具有補肺益氣、止咳平喘的黃金蟲草、枸杞熬煮成「黃金蟲草雞湯」，甘甜濃郁、清爽不油膩，配上可增強免疫力、扎實Q嫩的杜仲麵，食用後在寒夜也能溫暖入眠。

保生堂同時推出漢方甜品「花旗蔘銀耳露」，內有富含膠質的銀耳與花旗蔘精華，補而不燥、養顏美容。五行良飲使用紅棗、枸杞、麥門冬等藥材，根據「青赤黃白黑」五色對應五行，透過食療在體內形成好的循環。

林安樂指出，保生堂不斷研發新的漢方食品，希望民眾藉由食療讓身體更健康，保生堂入口對聯「保悍長生財滿堂」，就是武財神提醒大家「健康就是最大的財富」。

(中時 )