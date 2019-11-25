不少廚師都很渴望登上國際知名美食評鑑《米其林指南》，甚至有人因被指南「降星」或除名，憤而自殺。南韓首爾的1名廚師卻絲毫不為所動，當他得悉名下餐廳獲2020年首爾《米其林指南》推薦後，主動要求指南將他除名，本月15日甚至還向法院提出告訴，稱米其林觸犯「侮辱罪」。

魚閏權（Eo Yun-gwon，音譯）在首爾開設Ristorante Eo餐廳，2016年曾獲米其林一星肯定，如今又名列最新版米其林指南。他在Facebook上表示，米其林違反餐廳意願，在沒有清楚標準下，強行將餐廳列入名單，因此他要提出訴訟。

他還稱，將餐廳列入米其林，是對餐廳員工及其支持者的誹謗；又指首爾有數千間水準一樣或更好的餐廳，米其林以170間餐廳代表首爾，堪稱悲哀的笑話。

對於魚閏權控告米其林侮辱罪，南韓律師認為指控不太可能成立。除魚閏權外，今年法國名廚維拉（Marc Veyrat）也因旗下餐廳「La Maison des Bois」由3星降為2星，對米其林提出控告。

(中時 )