姊載弟買鹽酥雞回程 家門前撞貨車雙亡 19:122019/11/25 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宜蘭縣冬山鄉賴姓姊弟昨晚騎車出門，卻在返家時撞上貨車，姊弟均告不治。（翻攝照片／李忠一宜蘭傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣冬山鄉18歲賴姓女子，昨晚（24日）騎機車載4歲的弟弟出門，但回程途中、距離住家僅2分鐘車程時，不慎撞上停在路旁的小貨車，姊弟倆送醫後不治。 賴姓女子在昨晚9時載著弟弟外出買鹽酥雞，返家時經過冬山鄉香南路時撞上路旁小貨車，姊弟到院時已無呼吸心跳，昨深夜均告不治，貨車車主是否有肇責，以及意外發生原因，警方已將跡證送往監理單位釐清。 (中時 ) #宜蘭 #姊姊 #弟弟 #鹽酥雞 #返家 #撞貨車 #不治 也許您會感興趣 推薦閱讀 8旬婦違規過馬路被撞飛 送醫不治 09:502019/11/21 社會 牙醫姊月入300K至今卻單身 理由讓弟哭了 05:412019/11/22 生活 3歲童意外跌倒撞頭不治 父母判無罪 15:452019/11/22 社會 失智婦人寒風暗夜迷失 金山警寒助返家 13:292019/11/23 社會 七股海堤道路汽車悶燒 造成1死1傷 14:502019/11/23 社會 超正姊姊場邊加持 游艾喆殺紅眼 04:102019/11/24 運動天地 8旬婦碧潭大橋上獨徘徊 新店警助返家 13:042019/11/24 社會 對姊姊型有Fu宋緯恩心儀大牙 04:102019/11/25 娛樂新聞 逛花彩節卻走失 警護童平安返家 13:402019/11/25 社會 葡萄姊姊為公益現身彰化 助創世募款賣葡萄 19:012019/11/25 生活 社會熱門新聞 彰化某高職學生跑步猝死 網友熱議 校方出面澄清還原經過 - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 林志玲剛新婚 香閨被偷拍官司繼續打 - 社會 只是比較早起 他爽買土豪航空便宜機票 歐洲來回竟1000有找 - 社會 捷運遇高加索正妹 南崁彭于晏求救 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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