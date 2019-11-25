宜蘭縣冬山鄉18歲賴姓女子，昨晚（24日）騎機車載4歲的弟弟出門，但回程途中、距離住家僅2分鐘車程時，不慎撞上停在路旁的小貨車，姊弟倆送醫後不治。

賴姓女子在昨晚9時載著弟弟外出買鹽酥雞，返家時經過冬山鄉香南路時撞上路旁小貨車，姊弟到院時已無呼吸心跳，昨深夜均告不治，貨車車主是否有肇責，以及意外發生原因，警方已將跡證送往監理單位釐清。

(中時 )