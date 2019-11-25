▲埔里鎮長廖志城陪同華膳空廚董事長葉菊蘭前往埔里新高農場，了解當地所產優質香菇。（埔里鎮公所提供／楊樹煌南投傳真）

由中華航空與太古集團共同投資成立，也是台灣最具規模的華膳空廚公司，在中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田的推薦媒合下，今25日由華膳空廚公司董事長葉菊蘭率各級主管抵埔里，實地會勘大埔里地區的各項農特產品，未來將直接採購，供應各大航空公司的航班餐飲及團膳，直接造福地區農民。

華膳空廚公司每天約製作4萬5,000份空中餐點，提供多家知名航空公司的餐勤服務，如中華、國泰、華信、加拿大、法國、大韓、台灣虎航、聯合航空及UPS航空等約150個航班的餐勤服務，該公司旗下也有華膳美食網、北部地區外燴及團膳等，服務範圍多元豐富。

此次經中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田的推薦媒合下，讓華膳空廚注意到南投埔里、國姓，仁愛、魚池4鄉鎮品質優良的農產，特地由該公司董事長葉菊蘭率隊下，前來埔里走訪當地的百香果、菇類、茭白筍等農特產品。

並也前往國姓鄉了解咖啡、菇類；魚池鄉杏鮑菇、川七；仁愛鄉牛番茄、聖女番茄等，並與農民面對面認識、了解種植生產履歷、供貨穩定度、價格等細節，未來將直接產地直銷、並運用當地農產開發甜點等合作模式。

埔里鎮長廖志城表示，埔里的氣候，日夜溫差大、水質冷冽清甜，種植的農特產品，品質穩定優良，如百香果、茭白筍產量佔全台80％至90％。華膳未來如與接與產地合作，相信除能為航餐料理提供優良食材外，更能讓南投縣農產品被全世界看得見。

(中時 )