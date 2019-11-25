屏東縣立委選區重畫，第一選區納入內埔、長治、高樹等鄉，若加上屏東市與麟洛鄉客家人口，初估客家票占五分之一強，因此爭取鄉親認同成為勝選關鍵。欲求連任的民進黨立委鍾佳濱25日在地方大老出面力挺，展現團結氣勢，國民黨葉壽山則有前客委會主委劉慶中陪同，與選民近距離搏感情。
根據統計，屏東市客家約有7萬人，加上屏北等傳統六堆客家聚落，客家票幾乎成了影響選戰勝負的重要因子；縱看過去投票結構，主要仍是藍綠對決，而綠營稍占優勢，因此綠軍如何固票、藍軍怎麼突圍？加上第三勢力的分食，都讓操盤手步步為營。
鍾佳濱為爭取客家鄉親認同、打出政績牌指出，民進黨過去執政3年多，不管是將客家語列國家語言、客家價值融入主流文化，或是成立講客電台等，都是站在發展的角度，讓客家文化是真正「活著」，而非「保存」。
眾人更一同手持各項客家政策拼圖，合體拼成台灣圖樣，象徵客家「團結」精神，與所有支持者高喊「客家團結，護國保台」。
葉壽山則是在劉慶中陪同下參加六堆忠義祠秋祭活動，更親自體驗挑擔奉飯，陪著鄉親繞行村莊一圈；葉強調，未來會努力保護特色客家產業，打造主題觀光小鎮，帶動地方觀光產業發展，讓觀光客可以進得來，屏東客家特色及產業可以發揚到全球各地，一起幸福發財。
(中時 )
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