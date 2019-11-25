你曾注意過你的「頸動脈流速」嗎？頸動脈流速低，一般人擔心的可能只是急性腦血管疾病，例如中風；不過，最新研究發現，高血壓且頸動脈流速低，認知功能衰退的風險也會增加，也就是說，將來可能比較容易罹患失智症。

國家衛生研究院與台北榮民總醫院合作，針對1,684名50歲以上認知功能正常的民眾進行研究分析。除了分析血壓與認知功能的相關性之外，同時分析內頸動脈流速中的尖峰收縮流速（PSV）與末期舒張流速（EDV）這2項重要指標數值，並採用簡易認知功能量表（MMSE）評估受試者的認知功能。

結果發現，除了血壓愈高，認知功能表現愈差，頸動脈流速低，認知功能衰退的風險更提高50～70％。「頸動脈流速較低不僅能預測未來缺血性中風的風險，也與較差的認知功能表現有關，」國衛院群體健康科學研究所副研究員莊紹源指出。

頸動脈流速可以透過超音波檢查得知。而研究發現，頸動脈流速慢，認知功能也較差，未來罹患失智症的風險較高。推測可能和腦部循環、活動較差有關。（圖片來源：pixabay）

為何頸動脈流速和認知功能有關係？

台北榮總神經醫學中心一般神經科主治醫師王培寧指出，腦部血流很大部分需要透過頸動脈輸送進入大腦，維持腦部神經細胞活動所需的血液循環。這次研究顯示，頸動脈流速低，意味著腦部循環或腦部活動可能較差，顱內的血管可能也有問題。

台北榮總神經內科過去一項研究也發現，頸動脈狹窄的人，即使還沒有造成中風，卻反映出頸動脈流速和認知功能都較差，顯示頸動脈的狀態確實會影響神經細胞的功能，王培寧說。

莊紹源也推測，頸動脈流速過慢可能代表顱內的阻力較大，可能是微血管阻塞或大腦萎縮。不過，實際臨床意義還需要針對頸動脈流速與大腦結構及損傷之間的關係進一步研究，了解其中的作用機制。

專家建議，多運動能提升新陳代謝率、增加血液循環，同時有益腦部和全身活動，幫助頸動脈流速增加。（圖片來源：pixabay）

雖然詳細作用機制還不清楚，造成頸動脈狹窄或流速變慢的危險因子卻很明確，包括代謝症候群、三高、或其他血管疾病。可能是高血壓造成血管硬化、也可能是顱內血管狹窄、甚至抽菸也會影響頸動脈狹窄及硬化。王培寧提醒，如果血管狹窄情形太嚴重，仍必須裝設支架或接受藥物治療。

除了遠離三高、戒菸，以保持血管健康，王培寧和莊紹源都特別推薦運動，比如健走，既能提升新陳代謝率、增加血液循環，同時有益腦部和全身活動，確實能幫助頸動脈流速增加。

王培寧也提到，若有疑似中風症狀，醫師可判斷安排頸動脈超音波流速檢查，為非侵入性的檢查，可以評估測量頸動脈的型態以及血流速度，得知血管狹窄的情形。如果沒有症狀，民眾也可以自費檢查，了解自己的頸動脈狀況，建議三高病患應定期進行血管相關檢查；65歲以上則可以每2～3年檢查一次。

最後要提醒的是，民眾常認為預防及控制高血壓是為了心血管疾病，忽略高血壓對於失智、認知功能衰退的影響。國際衞生組織已將高血壓控制列入失智症預防守則之一，如果調整生活習慣仍無法有效控制高血壓，還是要遵從醫囑，進行藥物控制。

(中時電子報)