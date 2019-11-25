去年11月24日九合一選舉民進黨大敗， 蔡英文總統表示，今天是11月25日，是我們經過去年地方選舉的挫折後，重新出發滿一年的日子。她點出3個改變，強調過去這一年，「我們認真反省檢討，蔡英文做了很多改變、行政團隊做了很多改變、民進黨也做了很多改變」。

蔡英文今天在臉書表示， 過去這一年她和民進黨做了很多改變，她說，第一個改變，我們行政團隊的風格，變得更快速、精準、確實。大家應該有感受到，我們的施政內容更有感、政策執行更確實、對民意的反應也更快速。

第二個改變，「我跟大家溝通的方式改變了」。這陣子，她試著多拍影片、多做圖卡，在社群上多跟大家互動，也多到廟口跟大家面對面，說明政府正在做的事，以及我們的理念和想法。

第三個改變，民進黨黨務團隊的組成變得更年輕。現在，年輕生力軍的加入，為民進黨帶來了創意跟活力。

但是， 蔡英文強調「有改變，我們也依然有堅持」。我們堅持台灣的主權，反對「一國兩制台灣方案」。我們堅持維護民主自由的生活方式。

她說，面對中國，她不曾挑釁，也不曾屈服。「大家對蔡英文的期待，就是站出來勇敢捍衛屬於台灣人民的尊嚴」。這兩天香港區議會的選舉結果，也說明了香港人民對民主自由的追求。台灣和香港，我們都不孤單。

蔡英文表示，我們也堅持改革。執政三年多來，「過去政府不願意做的，蔡英文來做。過去政府不敢做的，蔡英文來做」。

她強調，下一個四年，我們要繼續一起拚，而且要做得更好。「我要告訴大家，蔡英文的政府不怕挑戰，也經得起檢驗。我相信，台灣社會一定會疼惜做事的人，也一定會再給實實在在做事的政府一個機會」。

(中時 )