盛京「瀋陽」，是遼寧省省會。瀋陽是國家歷史文化名城，素有「一朝發祥地，兩代帝王都」之稱，有著「共和國長子」和「東方魯爾」的美譽。

盛京皇宮-瀋陽故宮

瀋陽故宮是中國僅存的兩大宮殿建築群之一，又稱盛京皇宮，為清朝初期的皇宮，距今近400年歷史，有古建築114座，500多間，至今保存完好，是一處包含著豐富歷史文化內涵的古代遺址，展現紅牆綠瓦間雄渾壯麗之美。

清朝入關前，其皇宮設在瀋陽，遷都北京後，這座皇宮被稱作“陪都宮殿”、“留都宮殿”。瀋陽故宮是在明王朝走向衰弱，滿族不斷崛起的歷史背景下創建的。瀋陽故宮博物院不僅是古代宮殿建築群，還以豐富的珍貴收藏而著稱於海內外，故宮內陳列了大量舊皇宮遺留下來的宮廷文物，如努爾哈赤的劍，皇太極的腰刀和鹿角椅等。故宮的每座殿宇，一磚一瓦，一石一木，都凝結著勞動人民的智慧和血汗，修建這座宮殿所耗費的人力物力無法統計。

穿梭在歷史的磚牆間 處處有故事

瀋陽故宮博物院不僅是以其多民族風格的宮苑建築成為著名的旅遊勝地，更以其豐富的院藏文物珍寶而享譽中外。這些文物集中體現了中國勞動人民高超的工藝水準和清代宮廷的藝術風格，反映了中國明清時期生產工藝的水準。具有重要的觀賞價值和研究價值。展覽採用世界先進陳形形式，充分運用現代設備和陳列手段，同時又保持皇宮的古樸風貌，使人仿佛步入藝術聖殿。

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少帥府裡的故事

張氏帥府，又稱“大帥府”或“少帥府”，是東北地區保存最為完好的名人故居，被國家列為全國優秀近代建築群， 是張作霖及其長子張學良的官邸和私宅。始建於民國三年（1914年）9月， 民國五年（1916年）張作霖正式入住，以後又不斷擴建，逐步形成了由東院、中院、西院和院外建築等四個部分組成的的建築體系。各個建築風格各異，有中國傳統式、中西合璧式、羅馬式、北歐式、日本式。主要有大青樓、小青樓、西院紅樓群及趙四小姐樓等建築。

穿梭在歷史的磚牆間 處處有故事

張氏帥府中既有中國傳統風格的四合院、水榭亭台的帥府花園，又有歐式風情的大青樓、邊業銀行、紅樓群，以及中西合璧式的小青樓和趙四小姐樓。張氏帥府是研究中國建築藝術與民間習俗的珍貴藝術資料。張氏帥府如今已成為東北近代歷史的見證與縮影。

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張氏帥府的磚雕藝術也堪稱一絕。在中院和東院裡，共有磚雕116種，主要集中在一進院、門房和小青樓。既有鏤雕在磚上的，也有浮刻在磚上的，但無論在牆壁上，還是房山樁頭上，對建築的裝飾作用都是非常突出的。裝飾花紋圖案在帥府的磚雕中占的面積最大，內容也最豐富，有大麗花、盤腸花、葫蘆、葡萄等圖案，主要分佈在大牆、照壁、花牆等牆壁上，佈局對稱、嚴謹。

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瀋陽這一座具有重大歷史文化價值和革命意義的城市，多少鏗鏘有力的詞語來形容也不夠其一二，人文薈萃的文化歷史，需要深入慢慢品味。

(中時電子報)