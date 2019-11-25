身為彰化人的米可白，熱愛家鄉所生產的各種水果，剛好她是葡萄姊姊，來推銷葡萄再適合不過，希望大家能夠一起幫助彰化創世基金會。(吳建輝攝)

米可白也與小朋友一起體驗摘葡萄樂趣，也呼籲大家一同來做愛心，買回家除了可以享受到大村香甜可口的葡萄，又能幫助在地果農及弱勢植物人家庭。(吳建輝攝)

藝人米可白今天現身家鄉彰化，與大村鄉長游盛及佳詮葡萄園主賴偉派一起為公益賣起葡萄，還在現場與打扮成葡萄仙子的幼兒園小朋友跳起舞蹈摘葡萄，米可白表示，用實際行動來支持彰化創世基金會，照顧植物人就像種葡萄一樣，要細心呵護堅持到底，買回家除了可以享受到大村香甜可口的葡萄，又能幫助在地果農及弱勢植物人家庭。

米可白表示，身為彰化人一直都很愛家鄉所生產的各種水果，而她是葡萄姊姊為公益宣傳彰化葡萄最適合不過，因此收到創世的邀請時，無論如何一定要來支持果農，還能幫助到許多需要幫助的植物人。

創世社會福利基金會公關部督導林月卿說，創世基金會到彰化2年，目前到宅服務85位植物人及失能臥床長輩，而彰化地處偏鄉社會資源較貧瘠，而一樣很有愛心的果農賴坤豪就提議，可以賣葡萄來幫助植物人，也感謝葡萄姊姊一口就答應協助義賣，也希望大家共襄盛舉，一起做愛心。

果農園主賴坤豪說，大村的巨峰葡萄目前是冬果的產季，但今年因為氣候影響，讓冬果的產良友減少，而相較山地的葡萄，大村這邊屬於平地果粒會較小，但田尾與氣味都不輸山區，而這次共提供500箱的葡萄給創世基金會義賣，希望能夠幫助到需要幫助的植物人。

(中時 )