北市萬華西昌街黃姓婦人專找老阿伯、獨居老人，佯稱500到1000元可提供性服務，並趁喝酒助興之際下藥，當嫖客就感覺頭暈目眩，昏迷不醒人事，黃洗劫阿伯身上財物，今年7月到9月間陸續得手2萬5000元，警方根據監視器畫面鎖定黃嫌，上週將人逮捕並依強盜罪送辦。

66歲黃姓婦人以流鶯的手法攬客，平時騎電動機車載西昌街一帶尋找獵物，見老阿伯在路邊閒逛，黃即主動上前攀談，並以廉價性服務色誘阿伯，7月9日、8月21日、9月22日分別在萬華、大同等地，洗劫阿伯身上現金，分別得手2萬、3000元、2000元。

以流鶯方式性交易時趁機強盜迷昏的「乾洗」作案方式又在台北萬華流竄。（讀者提供/李文正傳真）

警方調查，這名黃姓婦人早在前年就以同樣手法犯案，都是將安眠藥「思樂康」混入酒類，先提議到公園喝酒，當阿伯準備起身進房交易，突然在路邊昏倒，黃婦從容從被害人身上拿出皮夾，把皮夾內現金，直到被害人睡醒，還摸不著頭緒，想要找黃婦又找不到人。

黃嫌曾在2017年曾下藥迷昏並強盜9名被害人而遭法院羈押，她聲稱自己不識字，因脊椎數次開刀，身心狀況不佳，平時需服用大量肌肉鬆弛劑和鎮定劑才能入睡，雖遭羈押仍否認強盜。今年7月到9月間，黃又再度回到西昌街犯案，警方已清查3名被害人，並向台北地檢署檢察官聲請拘票將人逮捕到案。

(中時 )