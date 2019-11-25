香港新當選泛民主派區議員前往理工大學探望留守示威者

香港區議會選舉結束後，泛民主派和親北京建制派在區議會的地位丕變，泛民各黨派全部上壘，建制派政黨則變成小黨，甚至有部份政黨在區議會消失。

據《中央社》報導，至中午為止絕大部分選票已清點完成，部份尚未點算選票對選舉結果影響不大。根據已點算的結果，泛民在452席取得大部分議席，其中以民主黨取得91席的成績最好，成為區議會第一大黨，取代了過去親北京建制派民主建港協進聯盟（民建聯）的地位。

而泛民主派派其他黨派也有很大斬獲，其中公民黨取得32席、新民主黨盟19席、工黨7席，其他與泛民黨派或個別人士也都有人當選，整體泛民主派席次猛增至72.1%。

反觀親北京的建制派民建聯派出181人參選，卻只21人當選。民建聯此前擁有117席，選舉過後議席銳減，跌幅令人側目；不過，民建聯仍是建制派在區議會的最大黨派。

親北京建制派另一個黨派工會聯合會本屆派出62人參選，僅4人當選、幾乎盡墨。此外，被視為建制派的自由黨只獲得5席、經民聯3席。建制派的公民力量和新民黨則全軍覆沒，無人當選。其中新民黨由前保安局局長葉劉淑儀領軍，派出28人參選，無人當選，狀況悽慘。

本屆有1090名候選人競逐全港18區452個民選議席，投票率71.2%，創下歷史新高。根據不完整的統計，自1997年香港主權轉移以來，泛民和建制派的總得票率大致上都維持6:4比例。

(中時電子報)