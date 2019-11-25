國內最大的綜合性工業博物館

中國工業博物館瀋陽市鐵西區，是對現有的瀋陽鐵西鑄造博物館進行改造、擴建而成，占地面積8萬平方米，建築面積6萬平方米，是省市區政府聯建的目前國內最大的綜合性工業博物館，填補了國內博物館的空白。2011年奠基開工，整體建築採用新老建築結合的方式。2012年博物館一期開發通史、機床、鑄造三個館。二期有冶金館、重裝館、汽車館、機電館、香港館、車模館、鐵西館七個館，並且在完善展館功能的基礎上，開設餐飲、休閒、體驗、互動等區域。

鋼鐵一般的智慧城市-瀋陽

該館設計以記載歷史、新舊結合、傳承文明、獨具特色為重點，目前已從全國22個省市徵集文物1.6萬件。博物館一期將開放中國工業通史館、鑄造館、機床館和鐵西10年成果展館等4個展館。

在這裡可以看到“老爺車”、百年前的賓士等名車，從紅旗到伏爾加，從摩托到卡車...... 素有中國工業搖藍美譽的瀋陽，曾經是中國工業重地館藏文物從近代至今，大到蒸汽機車頭、導彈、小到溫度計、存摺，包括上世紀30年代初的鐵西規劃地圖、1900年的中東鐵路鋼軌……鑄造館內陳列著多個“世界之最”：世界最大口徑的直徑2.2米鑄管、最大的重2噸超高壓斷路器殼體鋁合金鑄件、最大的重115噸立車橫樑鑄件、最薄的0.38毫米鑄件；第一個鑄造用機械手、第一個自主研發的管模、第一根超高壓管的樣管、第一台萬能鑽床、第一台八軸立式機床、第一台精密絲杠機床、第一台五軸聯動機床，有木有很厲害的感覺。

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東北大學

東北大學始建於1923年4月。1928年8月至1937年1月，著名愛國將領張學良將軍兼任校長。

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東大先後研發出國內第一台類比電子電腦、第一台國產CT、第一塊超級鋼等科研成果，興辦了中國第一個大學科技園、第一個軟體園、第一家上市的校辦企業。

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瀋陽不僅是一座國家歷史文化名城，而今依然是一座文化，經濟發展的國際大都市，「一帶一路」向東北亞、東南亞延伸的重要節點。

(中時電子報)