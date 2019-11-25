目前計畫到國外過聖誕節或明年出國度假的民眾，酷航「飛常酷」26日起推出連續5日促銷活動，12月31日前飛往大阪、東京、札幌、首爾，單程含稅最低1488元起，或明年(2020年)欲前往澳洲黃金海岸、墨爾本、雪梨、柏斯，雙點進出任意搭配挑戰萬元有找。

酷航「飛常酷」促銷活動自2019年11月26日上午7點至11月30日晚上11點59分止，國人最喜愛的韓國、日本旅遊，年底前從高雄出發至大阪，單程最低含稅1488元，來回機票不到3000元，台北飛往首爾單趟2088元起，前往首爾最遠出發日可至2020年6月17日。

明年欲前往南半球過冬的民眾，可選擇台北出發經新加玻轉機至墨爾本、伯斯、雪梨等地，飛往伯斯單趟含稅4588元起，前往墨爾本單趟最低4888元起，皆萬元有找，出發時間最遠可至2020年5月28日。除此之外，台北飛往泰國、寮國、印度、印尼皆有優惠。

(中時 )