台北市政府確定衛生局遷往南港國產實業企業總部大樓都更案，北市衛生局長黃世傑25日表示，完工後除衛生局所有科室外，聯合醫院部分單位也將遷入，但黃世傑表示，盡管本案從他上任前就開始推動，但幾可確定在柯文哲市長卸任前都無法完成。

在今日的市議會警衛委員會中，南港國產實業雙子大樓案成為議員關注焦點，市議員李建昌詢問，外界傳言已久，但不知衛生局和時能夠遷進新大樓？

黃世傑說明，本案從他上任前就在討論，他上任迄今每2個月都會去開一次會，由於國產實業去年底送地一半，加上又參與綠建築可獲提供容積獎勵比率，雖然中央已公告但地方自制條例尚未公布，國產實業還需要針對獎勵辦法變更都更計畫再送新版本，並據此算出可分回的共同分擔比例，衛生局才有辦法計算出分得的樓地板面積。

黃世傑表示，經市府詢問各局處遷入意願，最後衛生局決定在此合署辦公，除將目前仍在府外的檢驗科、疾管科遷入，但聯醫組織龐大，除中興院區外在第二公大樓也仍有許多單位，將聯醫總部全遷入有其困難。

黃世傑坦言，由於整個開發案時程拖延，依目前期程來看，幾可確定無法在柯文哲卸任前完工。

根據國產實業規畫，「南港企業總部暨周邊開發」都更案位於南港路三段，基地占地約6500坪、建築基地面積約4000坪，由曾獲普立茲克建築獎的英國福斯特聯合建築師事務所規畫設計，打造出A、B兩棟智慧與綠建築商辦、商場大樓，開發總樓地板面積約6萬餘坪，目前用途仍為水泥預拌場。

(中時 )