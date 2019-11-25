中國電腦軟體城-三好街

「三好街」又被稱作「中國電腦軟體城」。位於遼寧省瀋陽市，是遼沈乃至整個東北地區的電腦與IT產品的經銷集散地，「中國IT市場指數」下屬六大區域監測站所在地之一，中國北方電子資訊產品與技術中心商務區，2005年入選首批十大「中國特色商業街」 。

台商新聚集地 多重優惠吸引台商

以「三點成線，兩側輻射」的空間發展模式，構建帶狀空間結構。三點成線是以三好街、數位識別園、國際軟體園為三個核心節點，沿青年大街-渾河大街-沈丹高速成線，向兩側輻射，形成帶狀發展空間。構建分工明確、相互聯動、協同發展的「核心區-輻射區-配套區」三級空間發展格局，其中核心區由三好街、數字識別園、瀋陽國際軟體園三個園區組成。目前，瀋陽國際軟體園學習借鑒「矽谷」，已有美國EMC研發中心、加拿大龐巴迪研發中心、韓國LGCNS、美國TI·聚德視頻等世界500強企業入駐。

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三好街將加速形成「一貿」、「兩技」、「三工」的產業結構，開創產業發展新格局。做大「一貿」，即做大科技貿易，依託現有科技貿易基礎，大力發展IT產品交易、科技智慧財產權交易、科技產品展貿，力爭實現三好街內營業總面積110萬平方米，註冊企業5000家的發展目標，使園區規模保持全國前三名，達到或接近深圳華強北、北京中關村的水準。做強「兩技」，即技術研發和科技服務，培育自主創新型的重點科技企業300家，孵化器新增科技企業50家，新增都市型工業企業100家，基本建成中小型科技企業孵化區和自主創新科技成果轉化區，並爭取創建繼中關村IT園區之後的全國第二個「國家自主創新示範區」。做深「三工」，即軟體設計及外包、物聯網、智慧製造，以國際軟體園和數位識別園為載體，重點發展行業應用軟體、資訊安全軟體研發外包，系統集成、新型傳感、微處理器件製造，以及新型顯示裝置、IC裝備、數位醫療設備製造等重點領域。

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瀋陽市和平區三好街高新技術園區是東北地區科技要素聚集中心，國務院首批「國家級高新技術產業開發區」，更是「東北最大的IT集散地」。聚集了百腦匯等二十家台企，常駐臺灣籍工作人員百餘人，大部分是45歲以下年輕人。在同等享受本地青年創業就業優惠政策基礎上，當地政府還專門為臺灣青年出臺了「四個一」政策。即臺灣大學生及臺灣青年經審核認定後可獲得：「一證」——「臺灣青年創新創業證」，享受創新創業服務「綠色通道」；「一桌」——免費獲得一個工位，免費期限最高為一年；「一卡」——可獲得金額2000元人民幣創業卡，對優質創業項目，可予以一定基金扶持；「一床」——可入住創新創業人才公寓。享受餐飲、洗衣、保潔等配套服務。

(中時電子報)