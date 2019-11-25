台中市議員張家銨25日針對台鐵烏日段平交道意外表示，朝野議員都支持大慶烏日段鐵路高架化，但盧秀燕市長上任後「暫緩」，後因地方壓力而重啟，要求盧市長放下政治紛爭，儘速推動。中市交通局長葉昭甫表示，市長盧秀燕一直支持推動、從未改變，絕無所謂「暫緩」或「勉強重啟」。

日前台鐵登寺巷平交道事故，25日引發中市藍營議員抨擊，指交通部及台鐵應道歉，並指出，鐵路高架化應從大慶站延長至成功站；中市議員張家銨呼應指出，中市不分朝野都支持大慶烏日段鐵路高架化，不過台中市長盧秀燕上任後要求「暫緩」，雖然事後又重啟，但可行性研究卻還在交通局，要求盧市長放下政治紛爭，儘速推動。

張佳銨接著表示，雖然山海環線計畫重新啟動，但依據交通部鐵道局網頁也顯示本案的可行性研究，還在台中市政府交通局，還沒報交通部，盧市府行政效率令人憂慮。呼籲藍營議員，發揮影響力，早日說服盧市長將可行性研究送中央審議。

台中市府交通局長葉昭甫說明，市府已依中央要求回覆修正報告書，山線高架延伸計畫將從大慶站延伸至烏日，全長3.7公里，並將烏日站北移至光日路，經費約71.43億元。經交通部再次審查後，市府在11月4日接獲會議紀錄，目前正依委員意見補充修正內容，會盡快完成修正再提送續審，希望中央共同支持早日核定。

葉昭甫表示，山海環線計畫正持續推動，絕無所謂「暫緩」或「勉強重啟」。盧秀燕市長一直支持推動、從未改變，盼外界不要以訛傳訛。

(中時 )